PI-POP, LE VÉLO ÉLECTRIQUE SANS BATTERIE

Les batteries lithium-ion sont de plus en plus critiquées en raison de leur instabilité thermique qui peut provoquer des incendies. En effet, les batteries peuvent s’enflammer en cas de dommages, de surchauffe, ou de défauts de fabrication, ce qui a conduit à une augmentation des restrictions pour leur stockage et leur transport. Ces incidents ont engendré des régulations plus strictes, telles que des restrictions sur les voyages en avion, des pratiques de stockage spécifiques dans les bureaux et les parkings, et des règles de sécurité accrues pour éviter les risques d’accidents.

En revanche, les supercondensateurs présents dans les vélos électriques sans batterie sont conçus pour être très sûrs. Contrairement aux batteries, ils ne présentent pas de risques d’incendie et sont conçus pour résister aux variations de température sans danger. De plus, les supercondensateurs sont intégrés directement dans le vélo, rendant leur vol difficile comparé aux batteries amovibles des vélos électriques classiques. Cette intégration réduit le risque de vol des composants, offrant ainsi une solution plus sécurisée pour les utilisateurs.